Москва28 маяВести.Президент России Владимир Путин заявил, что на предстоящем саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане будет принят ряд важных решений, направленных на углубление интеграционного сотрудничества.
По словам главы государства, решения коснутся дальнейшего развития взаимодействия стран-участниц объединения и укрепления экономических связей внутри ЕАЭС.
Завтра на саммите объединения будет принят целый ряд важных решений, нацеленных на углубление нашего интеграционного сотрудничествасказал Путин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
27 мая Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. В Астану вместе с ним приехала делегация численностью более 30 человек, в которую вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент России примет участие в мероприятиях заседания Высшего евразийского экономического совета.