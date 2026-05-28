Путин: на саммите ЕАЭС будет принят ряд важных решений

Москва28 мая Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что на предстоящем саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане будет принят ряд важных решений, направленных на углубление интеграционного сотрудничества.

По словам главы государства, решения коснутся дальнейшего развития взаимодействия стран-участниц объединения и укрепления экономических связей внутри ЕАЭС.

Завтра на саммите объединения будет принят целый ряд важных решений, нацеленных на углубление нашего интеграционного сотрудничества сказал Путин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

27 мая Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. В Астану вместе с ним приехала делегация численностью более 30 человек, в которую вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент России примет участие в мероприятиях заседания Высшего евразийского экономического совета.