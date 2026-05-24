На следующей неделе Путин посетит Казахстан с государственным визитом

На следующей неделе Путин посетит Казахстан с государственным визитом На следующей неделе Путин посетит Казахстан с государственным визитом

Москва24 мая Вести.На следующей неделе президент РФ Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан, где пройдет саммит Евразийского экономического союза. Об этом сообщил Павел Зарубин для ИС "Вести".

В середине недели состоится государственный визит в Казахстан. Там же, в Астане, пройдет новый саммит Евразийского экономического союза сказал Зарубин

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном указал на невозможность одновременного нахождения Армении и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).