Москва17 мая Вести.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым предстоящую поездку в Астану.

Путин по телефону поздравил Токаева с днем рождения, пожелал ему доброго здоровья, благополучия и успехов.

Уточняется, что лидеры обсудили заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором Путин примет участие.

Обсуждены актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Путина в Астану отмечается на сайте президента

Мероприятие в Астане пройдет с 28 по 29 мая. В 2026 году Казахстан принял председательство в Евразийском союзе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что не сможет поучаствовать в саммите в Астане из-за занятости в связи с предвыборной кампанией.