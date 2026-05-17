Москва17 маяВести.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым предстоящую поездку в Астану.
Путин по телефону поздравил Токаева с днем рождения, пожелал ему доброго здоровья, благополучия и успехов.
Уточняется, что лидеры обсудили заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором Путин примет участие.
Обсуждены актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Путина в Астануотмечается на сайте президента
Мероприятие в Астане пройдет с 28 по 29 мая. В 2026 году Казахстан принял председательство в Евразийском союзе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что не сможет поучаствовать в саммите в Астане из-за занятости в связи с предвыборной кампанией.