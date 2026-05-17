Путин поздравил Токаева с днем рождения в ходе телефонного разговора

Москва17 мая Вести.Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения в ходе телефонного разговора. Об этом сообщается на сайте российского лидера.

В разговоре президент Казахстана выразил признательность за гостеприимство, проявленное в ходе его визита в Москву на празднование 81-летия Дня Победы.

Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. … От души желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов отмечается в поздравительной телеграмме

Стороны обсудили актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего евразийского экономического совета.