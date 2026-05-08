Путин выразил благодарность Токаеву за визит в Москву на День Победы

Москва8 мая Вести.Президент России Владимир Путин во время встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым поблагодарил его за то, что он посетил Москву для празднования Дня Победы.

Глава России назвал визит Токаева наилучшим доказательством того, на каком уровне на самом деле находятся отношения между Москвой и Астаной.

Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра, потому что, несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе с Россией сказал Путин

Ранее в Кремле началась встреча Путина и Токаева, который прибыл в российскую столицу для участия в торжествах, посвященных Дню Победы.

В ходе встречи лидеры должны обсудить стратегическое сотрудничество России и Казахстана.