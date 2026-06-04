Путин поблагодарил Токаева за создание структуры по поддержке русского языка

Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане Путин поблагодарил Токаева за создание структуры по поддержке русского языка

Москва4 июн Вести.Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Казахстана Касыма-Жомарту Токаева за создание международной структуры по поддержке русского языка.

Российский лидер отметил, что образование играет огромную роль в гуманитарном аспекте развития двусторонних отношений.

Большое количество казахстанцев учится в российских вузах. И мы очень благодарны президенту Казахстана за то, что он выступил инициатором создания международной структуры по поддержке русского языка сказал Путин на встрече с главами мировых информагентств

Президент РФ добавил, что в Казахстане проживает большое число ценных специалистов, чему будет посвящено отдельное направление сотрудничества.

Путин с 27 по 29 мая посетил Казахстан с государственным визитом. В Астану вместе с ним приехала делегация численностью более 30 человек, в которую вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент России принял участие в мероприятиях Высшего Евразийского экономического совета.