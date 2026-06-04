Москва4 июнВести.Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Казахстана Касыма-Жомарту Токаева за создание международной структуры по поддержке русского языка.
Российский лидер отметил, что образование играет огромную роль в гуманитарном аспекте развития двусторонних отношений.
Большое количество казахстанцев учится в российских вузах. И мы очень благодарны президенту Казахстана за то, что он выступил инициатором создания международной структуры по поддержке русского языкасказал Путин на встрече с главами мировых информагентств
Президент РФ добавил, что в Казахстане проживает большое число ценных специалистов, чему будет посвящено отдельное направление сотрудничества.
Путин с 27 по 29 мая посетил Казахстан с государственным визитом. В Астану вместе с ним приехала делегация численностью более 30 человек, в которую вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент России принял участие в мероприятиях Высшего Евразийского экономического совета.