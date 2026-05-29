Москва29 мая Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен итогами переговоров с Казахстаном. Такое заявление глава государства сделал во время пресс-подхода по результатам визита в Казахстан.

Мы довольны этими итогами, потому что мы подвели черту под тем, что было достигнуто сказал Путин

По его словам, Россия и Казахстан обозначили приоритетные направления сотрудничества по всем важнейшим направлениям. Президент РФ добавил, что стороны обозначили семь базовых направлений сотрудничества.

Российский лидер уточнил, что сохранение близких, добрососедских, "практически родственных отношений" между двумя государствами и гражданами имеет первостепенное значение.

Путин завершает свой государственный визит в Казахстан, даты которого - с 27 по 29 мая. В Астану вместе с ним приехала делегация численностью более 30 человек, в которую вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент России принял участие в мероприятиях Высшего Евразийского экономического совета.