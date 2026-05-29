Москва29 мая Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал эффективным интеграционным объединением и продолжает успешно развиваться.

С таким заявлением российский лидер выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в рамках саммита ЕАЭС в Астане.

Последовательная, кропотливая совместная работа позволила создать действительно эффективное интеграционное объединение сказал Путин

По словам главы государства, евразийская интеграция приносит странам-участницам реальную выгоду, способствует росту доходов бизнеса, а также улучшению качества жизни и благосостояния граждан.

Путин также отметил, что ЕАЭС успешно функционирует и продолжает дальнейшее развитие.