Товарооборот в ЕАЭС вырос на 6% Решетников заявил, что товарооборот в ЕАЭС вырос на 6%

Москва29 мая Вести.Сотрудничество внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжается, взаимный товарооборот стран-участниц вырос на 6%. Об этом ИС "Вести" рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, за первый квартал 2026 года товарооборот достиг 22 млрд долларов.

Надо сказать, что сотрудничество внутри ЕврАзЭС продолжается. У нас взаимный товарооборот вырос на 6%. По первому кварталу - 22 миллиарда долларов. Это серьезный оборот и отражает степень интеграции наших экономик сказал Решетников

Министр рассказал, что по каждому направлению взаимодействия за последние пять лет внутри организации есть "содержательные результаты".

По промышленности мы запустили тему с кооперацией промышленной. Пока, может быть, проектов чуть меньше, чем хотелось бы. Но, как обычно, любой механизм требует обкатки, донастройки и разгоняется. По сельскому хозяйству многое сделано по унификации подходов, в том числе в селекции, по совместному экспорту на рынке третьих стран, по торговле многое сделано, это заключение соглашения о зоне свободной торговли. Кстати, принято решение по началу переговоров по Тунису - тоже такая важная для нас точка. И у нас достаточно высокие импортные пошлины там - почти 20% уровень защиты. То есть, когда договоримся, будет как с Ираном, там тоже было 20%, а на выходе получили 4% сообщил он

Ранее президент России Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в рамках саммита ЕАЭС в Астане. Российский лидер заявил, что ЕЭАС стал эффективным интеграционным объединением и продолжает успешно развиваться.