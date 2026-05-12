В Кремле прошла встреча Путина с главой Минэкономразвития России Решетниковым

Москва12 мая Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Министерства экономического развития Максим Решетников провели переговоры в Кремле.

Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Министр отчитался главе государства о росте экономики страны.

У нас последние три года рост экономики был 10 процентов в реальном выражении рассказал руководитель ведомства

По оценке министра, "это очень хорошие темпы".

Кроме того, по паритету покупательной способности РФ стала четвертой страной в мире и будет удерживать эту позицию в ближайшее время.

Чиновник объяснил, что российская экономика всегда развивается циклично: за периодами роста неизменно следует фаза стабилизации.

Ранее Решетников заявил, что, несмотря на внешние вызовы, российская экономика проявила себя весьма достойна.