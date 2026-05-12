Москва12 маяВести.Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Министерства экономического развития Максим Решетников провели переговоры в Кремле.
Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.
Министр отчитался главе государства о росте экономики страны.
У нас последние три года рост экономики был 10 процентов в реальном выражениирассказал руководитель ведомства
По оценке министра, "это очень хорошие темпы".
Кроме того, по паритету покупательной способности РФ стала четвертой страной в мире и будет удерживать эту позицию в ближайшее время.
Чиновник объяснил, что российская экономика всегда развивается циклично: за периодами роста неизменно следует фаза стабилизации.
Ранее Решетников заявил, что, несмотря на внешние вызовы, российская экономика проявила себя весьма достойна.