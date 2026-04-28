Москва28 апрВести.Экономика России на протяжении уже многих лет действует в ситуации серьезных внешних вызовов, сообщил президент России Владимир Путин.
Российская экономика сегодня действует в условиях серьезных внешних вызовов на протяжении уже многих летсказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах
Как ранее заявлял российский лидер, экономика РФ должна выйти на более высокие темпы роста, подчеркнув при этом, что для развития передовых отраслей требуется прочный правовой фундамент.