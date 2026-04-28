Путин: российская экономика много лет действует в условиях серьезных вызовов

Путин: экономика РФ уже не один год действует в условиях серьезных вызовов Путин: российская экономика много лет действует в условиях серьезных вызовов

Москва28 апр Вести.Экономика России на протяжении уже многих лет действует в ситуации серьезных внешних вызовов, сообщил президент России Владимир Путин.

Российская экономика сегодня действует в условиях серьезных внешних вызовов на протяжении уже многих лет сказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах

Как ранее заявлял российский лидер, экономика РФ должна выйти на более высокие темпы роста, подчеркнув при этом, что для развития передовых отраслей требуется прочный правовой фундамент.