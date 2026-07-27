Москва27 июл Вести.Устойчивая финансовая система России позволяет успешно решать вопросы развития промышленности и социальной сферы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Он отметил, что Россия по паритету покупательной способности продолжает удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии.

Есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов сказал Путин

Он добавил, что Россия также обогнала Евросоюз по темпам экономического роста.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудности в российской экономике есть, но они не носят критический характер.