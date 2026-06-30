Москва30 июнВести.В России обеспечена экономическая стабильность, что дает возможность для размеренного кредитования экономики страны. Об этом ИС "Вести" сообщил президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.

В стране обеспечена экономическая стабильность, и [наше] положение в финансовом секторе тоже прочное. И это, конечно, дает основу для нашей такой спокойной, размеренной деятельности по кредитованию нашей экономики, структурных важных изменений, которые происходят

рассказал Костин
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Также глава ВТБ подчеркнул, что банк продолжает оставаться социально активным, поддерживая разностороннюю программу в сферах культуры, спорта и медицины не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России.

Ранее Костин сообщил, что ВТБ думает над открытием своего банка в Иране, если ситуация в регионе урегулируется.