Москва30 июн Вести.В России обеспечена экономическая стабильность, что дает возможность для размеренного кредитования экономики страны. Об этом ИС "Вести" сообщил президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.

В стране обеспечена экономическая стабильность, и [наше] положение в финансовом секторе тоже прочное. И это, конечно, дает основу для нашей такой спокойной, размеренной деятельности по кредитованию нашей экономики, структурных важных изменений, которые происходят рассказал Костин

Также глава ВТБ подчеркнул, что банк продолжает оставаться социально активным, поддерживая разностороннюю программу в сферах культуры, спорта и медицины не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России.

Ранее Костин сообщил, что ВТБ думает над открытием своего банка в Иране, если ситуация в регионе урегулируется.