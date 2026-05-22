Москва22 мая Вести.Председатель правления ВТБ Андрей Костин, говоря о российской экономике под влиянием санкций, отметил положительную динамику экономических показателей.

Глава ВТБ напомнил, что российские банки находятся под санкциями с 2014 года, и указал, что следует радоваться тому, как экономика продолжает развиваться, несмотря на давление. Иначе, по его словам, создается ситуация, как в старом анекдоте про 80-летнего деда.

Вот знаете анекдот? Приходит к врачу пациент с жалобой. Доктор спрашивает: "Какая?". "Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах". Врач говорит: "Вам сколько лет?". "80", – отвечает пенсионер. "А вы что, аплодисментов ждете?" сыронизировал Костин

Ранее руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт в интервью ИС "Вести" рассказал, что санкции, введенные западными странами, значительно помогли сельскому хозяйству России.