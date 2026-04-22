Костин считает, что курс рубля не ослабнет в ближайшее время

Москва22 апр Вести.Курс рубля существенно не ослабнет, хотя подобный сценарий был бы выгоден российской экономике. Такое мнение высказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Он отметил, что многие прогнозируют ослабление курса отечественной валюты, но он "месяц за месяц, зараза, держится, и ничего с ним не случается". Особенно недовольны ситуацией российские экспортеры, но "додавить" правительство и Банк России они не способны, добавил руководитель ВТБ.

Мне кажется, в принципе, конечно, для экономики было бы позитивно, если бы мы сейчас этот рубль снизили, но, мне кажется, какого-то такого драматического снижения не будет, пока не просматривается сказал Костин, которого цитирует "Интерфакс"

По мнению главы ВТБ, при текущем уровне ставок рублевые активы - выгодное вложение, поскольку за последний год депозиты и облигации в рублях показали доходность от 21% до 28%.

Это лучший [актив] после актива "золото" был. На сегодня ставки довольно высокие, перспектива рубля в среднесрочной перспективе тоже достаточно стабильная добавил он

Ранее рубль слегка ослаб на торгах Московской биржи. Это произошло на фоне сообщения министра финансов РФ Антона Силуанова о возможности раннего запуска операций по бюджетному правилу, который был запланирован на 1 июля 2026 года.