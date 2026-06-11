Москва11 июнВести.На каждый рубль, вложенный государством, приходится минимум 1,7 рубля частных партнеров, заявил председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.
Он назвал эту тенденцию экономически благоприятной.
И действительно, государственно-частное партнерство — это объединение. Мы посчитали, что на каждый рубль, вложенный государством, приходится минимум 1,7 рубля, вложенных частными партнерамипривел данные Андрей Костин
Он добавил, что эти экономические факторы будут улучшаться в России, а количество проектов будет активно расти.