Костин рассказал, кто теперь вкладывается в российские проекты вместо Запада Костин: иностранные инвесторы не ушли из России, изменилась география

Москва11 июн Вести.Иностранные инвестиции остались в России, просто изменилась география: экономика РФ переориентировалась на другие рынки и других партнеров. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой президент-председатель правления ПАО Банк "ВТБ" Андрей Костин.

Глава госбанка привел пример: в российские проекты активно инвестируют партнеры из арабских стран.

Во-первых, они (инвесторы. - Прим. ред.) не ушли: и в аэропорту, и на скоростном диаметре есть инвесторы арабских стран, и они не ушли, они остались и работают. В целом, сегодня, конечно, есть определенные ограничители для такого инвестирования. Мы ожидаем, что интерес будет отметил он

Глава ВТБ напомнил, что при строительстве аэропорта Пулково Россия активно привлекала инвестиции из западных государств.

Сейчас, конечно, география изменится. У нас экономика переориентировалась на другие рынки, на других партнеров добавил Костин

Ранее глава ВТБ подсказал, где инвесторы могут найти стабильный доход. По словам Костина, выгодно вкладываться в долгосрочные концессионные проекты.