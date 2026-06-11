Москва11 июн Вести.Вложения в долгосрочные проекты позволяют инвесторам получать прогнозируемый денежный поток. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил президент-председатель правления ПАО Банк "ВТБ" Андрей Костин.

Он отметил, что на фоне высокой ключевой ставки и дорогого кредитования повышается и конкуренция депозитов и ценных бумаг.

Высокие ставки. Поэтому дорогое кредитование. И в этом плане большая конкуренция со стороны просто банковских депозитов, каких-то ценных бумаг. Но в целом в мире инвесторам как раз нравится долгий срок, потому что вот эти концессии рынок капитала широко использует, потому что, когда концессии на 30, на 50 лет, это означает, что на протяжении длинного периода ты имеешь понятный и более-менее гарантируемый по своей доходности денежный поток подчеркнул Костин

Ранее глава ВТБ рассказал про строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Он сообщил, что банк направил на реализацию этого проекта около 400 миллиардов рублей.