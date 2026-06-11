Москва11 июн Вести.Снижение ключевой ставки и улучшение финансового положения регионов могли бы дать им больше возможностей для участия в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

По его словам, в случае с ГЧП речь идет о крупных, знаковых проектах, количество которых по определению ограниченно. Возможность принимать участие в них есть не только у федеральных властей, но и у регионов, но сейчас потенциал такого сотрудничества ограничен.

Много аспектов - в том числе необходимость улучшения финансового положения регионов, которые могли бы участвовать в этих проектах. Это, конечно, снижение ключевой ставки, когда был бы более доступен кредит для этого. Это, конечно, и пополнение бюджета, который могут на это тратить. То есть целый ряд факторов. Уверен, что никуда это не денется - инфраструктура нужна сказал Костин

Также глава ВТБ отметил: долгосрочные проекты нравятся инвесторам тем, что дают прогнозируемый денежный поток на протяжении длительного периода.