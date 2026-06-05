Костин рассказал о трудностях для крупного бизнеса Костин: крупному бизнесу приходится подзатянуть пояса

Москва5 июн Вести.В условиях нынешней экономической ситуации крупному бизнесу в России приходится подзатянуть пояса. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, значительная часть средств идет на обслуживание долга из-за того, что ставка высокая, и крупный бизнес имеет меньше возможностей для инвестирования в новые проекты.

Конечно, крупному бизнесу приходится немножко затянуть пояса отметил он

При этом бизнес в целом чувствует себя хорошо, хоть и вынужден считать деньги, добавил Костин.

Ранее Костин рассказал, что огромным элементом новой стратегии ВТБ будет взаимодействие с объединенной компанией Wildberries & Russ (RWB), что позволит банку увеличить экономическую эффективность розничного бизнеса.