Костин заявил, что ВТБ переживает "все радости и огорчения" вместе со страной Костин: ВТБ переживает "все радости и огорчения" вместе со страной

Москва30 июн Вести.Банки, как и весь бизнес в России, должны быть социально ответственными – не оторваны от страны, а жить вместе с ней. Об этом заявил президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин в интервью ИС "Вести".

По его словам, ВТБ остается социально активным банком, поддерживая разностороннюю программу в сферах культуры, спорта и медицины.

Мы не оторваны от страны, мы живем вместе со страной, и все радости, и все огорчения, они вместе с нашей страной. Поэтому мы это переживаем, чувствуем. Весь коллектив считает, что мы как один из основополагающих банков, конечно, должны принимать активное участие заявил Костин

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2027 года в Москве при поддержке ВТБ будет запущен театр, в котором актерами будут дети. Репертуар планируется дополнить постановками студентов театральных учебных заведений столицы.