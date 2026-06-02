Костин заявил, что экономика РФ ведет себя прилично, банковский сектор здоров Костин: экономика РФ ведет себя прилично, банковский сектор здоров

Москва2 июн Вести.В настоящее время российская экономика ведет себя прилично, банковский сектор здоров. Об этом ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, при этом на российскую экономику оказывается колоссальное внешнее давление.

На мой взгляд, с учетом всех факторов, я думаю, что экономика ведет себя вполне прилично, банковский сектор тоже достаточно здоров. При этом мы не можем, конечно, абстрагироваться против того колоссального давления, которое на нас оказывается внешнее. Это развязанная против нас война и экономическая, и политическая, да и военная сказал глава ВТБ

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что курс рубля существенно не ослабнет, хотя подобный сценарий был бы выгоден российской экономике.