Москва2 июн Вести.В конце 2026 года инфляция может замедлиться до 5%. Об этом ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Как отмечает Костин, несмотря на существенное замедление темпов экономического роста, по инфляции наблюдается хороший прогресс.

Инфляция в этом году, я думаю, сейчас она уже ниже 6%, я думаю, будет ближе к 5%, а в следующем году есть все шансы выйти на целевой показатель в 4%. Снижается учетная ставка Центрального банка, что ведет к оживлению кредитования. В целом мы пока не видим какого-то резкого ухудшения кредитных портфелей у наших клиентов …Я считаю, что можно достаточно оптимистично смотреть на текущие годы, последующие годы тоже