Москва24 апрВести.Инфляция в России по итогам 2026 года, скорее всего, приблизится к верхней границе прогнозного диапазона Банка России. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Верхняя граница инфляционного прогноза регулятора составляет 4,5–5,5%.
По инфляции мы сейчас движемся в верхней части нашего прогнозного диапазона, поэтому мы подтянули нижнюю часть прогноза ключевой ставки полпроцентного пункта вверхсказала Набиуллина
Набиуллина отметила, что существенно возросли проинфляционные риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, а также с возможными корректировками бюджетной политики.
Согласно среднесрочному прогнозу, ЦБ сохранил оценку инфляции на 2026 год на уровне 4,5–5,5%, а на 2027 и 2028 годы — на уровне 4%.
В пятницу по итогам заседания совета директоров Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.