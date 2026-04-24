Набиуллина допустила, что инфляция в РФ в 2026 году будет ближе к 4,5-5,5%

Москва24 апр Вести.Инфляция в России по итогам 2026 года, скорее всего, приблизится к верхней границе прогнозного диапазона Банка России. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Верхняя граница инфляционного прогноза регулятора составляет 4,5–5,5%.

По инфляции мы сейчас движемся в верхней части нашего прогнозного диапазона, поэтому мы подтянули нижнюю часть прогноза ключевой ставки полпроцентного пункта вверх сказала Набиуллина

Набиуллина отметила, что существенно возросли проинфляционные риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, а также с возможными корректировками бюджетной политики.

Согласно среднесрочному прогнозу, ЦБ сохранил оценку инфляции на 2026 год на уровне 4,5–5,5%, а на 2027 и 2028 годы — на уровне 4%.

В пятницу по итогам заседания совета директоров Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.