В ЦБ РФ намерены в 2026 году подвести черту под пятью годами высокой инфляции

Москва16 апр Вести.Банк России в 2026 году намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в рамках Биржевого форума Московской биржи.

По ее словам, борьба с высокой инфляцией очень важна для экономики, людей и бизнеса.

К вопросу по нашей решимости достичь цели в 4%. Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции сказала Набиуллина

9 апреля сообщалось, что инфляция в России с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% против 0,17% по сравнению с предыдущей недели.