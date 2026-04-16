Набиуллина: ЦБ РФ не стремится "любой ценой" достичь инфляции в 4% к концу года

Москва16 апр Вести.Банк России не стремится "любой ценой" достичь инфляции в 4% к концу года, не считает это целесообразным, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Московского биржевого форума 2026.

Почему наш прогноз на этот год – 4,5%-5,5%, а мы не стремимся любой ценой достичь 4%? Мы сейчас еще можем принять такие решения, которые, учитывая лаги денежно-кредитной политики, могут привести инфляцию к более низким значением, но мы не считаем это целесообразным объяснила глава Банка России

ЦБ интересует именно устойчивая инфляция, которая ожидается вблизи 4% ко второй половине 2026 года, подчеркнула Набиуллина.

Также глава Банка России сообщила: в РФ впервые в современной истории существует нехватка рабочей силы.