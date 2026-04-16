Набиуллина: в РФ впервые в современной истории есть нехватка рабочей силы

Москва16 апр Вести.Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы. С таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи.

Она также подчеркнула, что в таких условиях может казаться необычной длительная жесткость денежно-кредитной политики. Однако, по словам Набиуллиной, в отличие от прошлых периодов высоких ставок, которые были связаны с временными внешними условиями, нынешняя ситуация носит иной характер.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин указал на острую нехватку кадров на российских стройках. По его словам, к 2030 году в российском строительстве нужно нарастить производительность труда на 22%.