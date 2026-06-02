Минобороны РФ: по целям на Украине нанесен массированный удар возмездия

Москва2 июн Вести.В ночь на вторник армия России нанесла массированный удар в ответ на террористические акты киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Для удара возмездия по военным объектам на Украине применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены отчиталось российское оборонное ведомство

В Минобороны уточнили, что удары пришлись по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Кроме того, были поражены объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, и военные аэродромы.

Ранее очевидцы сообщали о взрывах в центральной части Киева, а также в Николаеве, Днепре, Запорожье и других областях Украины.

МИД России после террористической атаки ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР заявил, что действия украинских боевиков "переполнили чашу терпения". Ведомство подчеркнуло, что ВС РФ будут наносить удары как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве в качестве ответных мер.