МО: ВС РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником"

Москва24 мая Вести.Вооруженные силы РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником", говорится в сводке Минобороны РФ.

Массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования и БПЛА был нанесен по объектам украинского военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК противника в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории РФ.

Все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.

Ранее российский президент Владимир Путин дал приказ министерству обороны представить предложения ответа на удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек.