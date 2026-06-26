ВС РФ нанесли групповой удар по НПЗ и объектам хранения оружия на Украине Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре Украины

Москва26 июн Вести.Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 26 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками дальнего действия по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что целями удара стали территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области.

Кроме того, с 20 по 26 июня российские военнослужащие провели пять групповых ударов высокоточным оружием в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. По данным Минобороны, в результате этих ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения дальнобойных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе по газораспределительной подстанции в Запорожской области, которая использовалась в интересах ВСУ.