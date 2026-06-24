Москва24 июн Вести.Расчет беспилотника "Герань" нанес удар по газораспределительной подстанции в Запорожской области которая использовалась в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском военном ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают поражать объекты, обеспечивающие энергией предприятия, связанные с обслуживанием военно-промышленного комплекса Украины.

Минобороны также опубликовало кадры удара по газораспределительной подстанции в районе населенного пункта Люцерна. Как утверждают в ведомстве, поражение цели было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.