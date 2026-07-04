Москва4 июлВести.В Запорожье Вооруженные силы России поразили логистический центр, действующий в интересах ВСУ, с применением двух беспилотников "Герань". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что центр использовался украинскими военными для доставки и хранения БПЛА и их комплектующих.
Вооруженными Силами Российской Федерации с применением двух беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Герань-4" нанесен удар по логистическому центру, используемому украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА и их комплектующих в районе Запорожьяследует из сообщения
В оборонном ведомстве указали, что в результате успешного удара цель была поражена, на объекте произошел пожар.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ВС РФ полностью освободили Константиновку в ДНР. Российский лидер Владимир Путин отметил, что взятие этого населенного пункта имеет важное стратегическое значение, открывая дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.