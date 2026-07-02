ВС РФ поразили хранилище газа ВСУ в Запорожской области Минобороны: ВС РФ поразили хранилище газа ВСУ в Запорожской области

Москва2 июл Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по хранилищу газа в Запорожской области, которое использовалось ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что удар производился расчетами беспилотных летательных аппаратов "Герань".

В результате объемного пожара уничтожено до 25 емкостей с газом и газоконденсатное оборудование указано в сообщении ведомства

Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.