Москва2 июлВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по хранилищу газа в Запорожской области, которое использовалось ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что удар производился расчетами беспилотных летательных аппаратов "Герань".
В результате объемного пожара уничтожено до 25 емкостей с газом и газоконденсатное оборудованиеуказано в сообщении ведомства
Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.