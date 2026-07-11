МО РФ сообщило об ударе "Геранями" по складам ГСМ в Днепропетровской области

Российские "Герани" уничтожили склады ГСМ в Днепропетровской области МО РФ сообщило об ударе "Геранями" по складам ГСМ в Днепропетровской области

Москва11 июл Вести.Российская армия с помощью ударных беспилотников "Герань" нанесла удары по складам горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, также был поражен объект на территории масложиркомбината в Запорожье Запорожской области.

Точными ударами расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цели, которые ВСУ использовали для снабжения говорится в сообщении

В министерстве отметили, что результаты ударов контролировались в режиме реального времени средствами объективного контроля. Было зафиксировано разрушение хранилищ и возгорание на пораженных целях.

Ранее МО РФ подчеркивало, что российские военные могут поражать любые цели на украинской территории. Согласно результативности ударов, высокоточное вооружение ВС РФ способно преодолевать западные средства противовоздушной и противоракетной обороны.