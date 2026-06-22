МО: российские войска нанесли удар по хранилищу ГСМ в Запорожской области

Минобороны сообщило об ударе по хранилищу ГСМ в Запорожской области МО: российские войска нанесли удар по хранилищу ГСМ в Запорожской области

Москва22 июн Вести.Российские войска нанесли удар дронами "Герань" по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ) на нефтебазе "Канцеровка" в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что хранилище использовалось в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в МО РФ сообщили, что российские войска нанесли удары по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Также в оборонном ведомстве проинформировали, что за минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России освободили 103 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР).