МО РФ: дроны уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье

Дроны ВС РФ уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье МО РФ: дроны уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье

Москва21 июл Вести.Российские военнослужащие уничтожили два логистических центра Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье с применением беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в результате удара на грузовых терминалах возник пожар

В целях нарушения логистических цепочек противника и сокращения возможностей по доставке военных грузов нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань - 4 Сикер" по двум логистическим центрам в городе Запорожье отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что в результате ударов также уничтожено несколько грузовых автомобилей, используемых в пользу ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие уничтожили автотранспорт украинских боевиков в населенном пункте Корюковка Черниговской области.