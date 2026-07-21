Москва21 июлВести.Российские военнослужащие уничтожили два логистических центра Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье с применением беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в результате удара на грузовых терминалах возник пожар
В целях нарушения логистических цепочек противника и сокращения возможностей по доставке военных грузов нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань - 4 Сикер" по двум логистическим центрам в городе Запорожьеотмечается в сообщении
В ведомстве подчеркнули, что в результате ударов также уничтожено несколько грузовых автомобилей, используемых в пользу ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие уничтожили автотранспорт украинских боевиков в населенном пункте Корюковка Черниговской области.