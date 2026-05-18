Москва18 мая Вести.Вооруженные силы ВС РФ уничтожили две украинские установки ЗРК "Бук" в пригороде Запорожья и ударили по промышленному объекту в самом городе. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он отметил, что противник теряет и без того дефицитные средства ПВО.

Наши "Ланцеты", [стоящие] на службе специалистов 58-й армии, уничтожили сразу две установки ЗРК "Бук" в пригороде, а после "иксы" ударили и по промышленному объекту в самом Запорожье сообщил Поддубный

Военкор добавил, что российские FPV-дроны уверенно себя чувствуют в черте городе.

Это значит, что передвижение противника здесь будет еще больше осложнено. Давление на тылы и логистику возрастает добавил он

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области украинские военные оборудовали разветвленную систему подземных коммуникаций, по которым скрытно передвигались между селами.