Бойцы "Востока" рассказали о сети тоннелей ВСУ в Запорожской области Бойцы "Востока": ВСУ оборудовали километровые подземные тоннели под Чаривным

Москва16 мая Вести.В районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области украинские военные оборудовали разветвленную систему подземных коммуникаций, по которым скрытно передвигались между селами. Об этом 16 мая рассказали РИА Новости и ТАСС командиры подразделений группировки войск "Восток" - комбат с позывным Склеп и командир штурмовой роты 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии с позывным Волобуй.

Подземных ходов сообщения было очень много, где-то по километру длинной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение сообщил комбат Склеп

По словам офицера, ВСУ заранее серьезно подошли к организации обороны на этом участке, возведя надежные бетонные сооружения, рассчитанные на длительное удержание позиций. Особенностью Чаривного является планировка с двумя основными улицами, разделенными пустым пространством протяженностью около километра. Командир штурмовой роты Волобуй уточнил, что украинские бойцы использовали тоннели именно для перехода из одной части села в другое.

Комбат отметил, что операторы разведывательных беспилотников успешно справились с обнаружением скрытых путей сообщения противника, последовательно фиксируя на картах места входов и выходов из подземелий.

Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи подчеркнул Склеп

Ранее командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным Дава 10 октября сообщал, что российские военные обнаружили на константиновском направлении в ДНР подземный тоннель длиной около 700 метров, прорытый украинскими формированиями через лесополосу. Также бойцы ВС РФ ранее находили подземный "пулеметный город" ВСУ под Графским.

В марте украинские военнослужащие в беседе с немецким изданием Deutsche Welle (признано в РФ нежелательной организацией, иноагент) признавали, что традиционные блиндажи и окопы более не гарантируют защиту в условиях текущего конфликта. По данным издания, для сохранения скрытности подземных укрытий ВСУ переходят на беспилотные наземные машины - они используются для подвоза снабжения, разминирования и вывоза раненых вместо обычных автомобилей.

В январе сообщалось, что российские силы в ходе ночной массированной атаки по объектам украинского ВПК поразили двумя гиперзвуковыми ракетами "Циркон" укрепленный подземный бункер ВСУ, расположенный к юго-востоку от Винницы.