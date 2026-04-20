Москва20 апрВести.В Запорожье бойцы 38-й бригады группировки войск "Восток" при поддержке БПЛА лишили врага возможности маневрировать и безопасно отступить. Это создало условия для дальнейшего продвижения на запорожском направлении. Об этом заявил ИС "Вести" командир роты с позывным Хая.
Операторы БПЛА в режиме реального времени контролируют каждый шаг штурмовиков, помогая заходить во фланг противнику, отметил он.
Опорник был на перекрестке лесополос. В чем являлась его важность – в том, чтобы открыть пути, подходы по двум маршрутам к населенному пункту. Противнику деваться некуда, так как если они побегут назад, то по ним свои же осуществляют огневое поражениесказал командир роты
В свою очередь бойцы российской группировки войск "Юг" уничтожили за сутки 78 блиндажей и укрытий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом.