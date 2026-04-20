В "Востоке" рассказали, как проламывают оборону ВСУ в Запорожье Командир роты рассказал, как брали опорный пункт в Запорожье

Москва20 апр Вести.В Запорожье бойцы 38-й бригады группировки войск "Восток" при поддержке БПЛА лишили врага возможности маневрировать и безопасно отступить. Это создало условия для дальнейшего продвижения на запорожском направлении. Об этом заявил ИС "Вести" командир роты с позывным Хая.

Операторы БПЛА в режиме реального времени контролируют каждый шаг штурмовиков, помогая заходить во фланг противнику, отметил он.

Опорник был на перекрестке лесополос. В чем являлась его важность – в том, чтобы открыть пути, подходы по двум маршрутам к населенному пункту. Противнику деваться некуда, так как если они побегут назад, то по ним свои же осуществляют огневое поражение сказал командир роты

В свою очередь бойцы российской группировки войск "Юг" уничтожили за сутки 78 блиндажей и укрытий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом.