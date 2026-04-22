За сутки в Запорожской области уничтожены более 20 украинских БПЛА

Москва22 апр Вести.В Запорожской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО), военнослужащие ВС РФ и Росгвардии, а также сотрудники силовых ведомств за прошедшие сутки отразили атаку более 20 украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Противник не оставляет попыток атаковать гражданские объекты Запорожской области… За прошедшие сутки отразили атаку более 20 БПЛА написал он в своем канале в мессенджере MAX

В основном это беспилотные летательные аппараты самолетного типа и FPV-дроны.

Балицкий поблагодарил всех военнослужащих и защитников за проделанную работу.

Ранее в этот день Министерство энергетики Запорожской области отметило, что в ряде населенных пунктов региона фиксируются аварийные отключения электроснабжения из-за украинских атак.