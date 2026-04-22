Москва22 апрВести.В ряде населенных пунктов Запорожской области фиксируются аварийные отключения электроснабжения из-за украинских атак. Об этом сообщило региональное Министерство энергетики.
Данные отключения вызваны систематическими и целенаправленными обстрелами энергетической инфраструктуры региона со стороны вооруженных формирований Украиныговорится в сообщении, опубликованном в канале министерства в мессенджере MAX
Аварийно-восстановительные работы ведутся в усиленном режиме до полной нормализации работы энергосистемы. Однако восстановление осложняется постоянной угрозой воздушных атак БПЛА.