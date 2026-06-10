После атак ВСУ в Запорожской области частично отключено электричество

Атаки ВСУ привели к массовым повреждениям электрооборудования в Запорожье После атак ВСУ в Запорожской области частично отключено электричество

Москва10 июн Вести.В некоторых населенных пунктах Запорожской области отключено электричество из-за атак ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики региона.

По данным ведомства, из-за внешнего воздействия были повреждены энергетические объекты.

В результате внешнего воздействия на энергетическую инфраструктуру Запорожской области зафиксированы массовые повреждения оборудования, что привело к отключению электроснабжения в ряде населенных пунктов региона говорится в сообщении

В министерстве заверили, что специалисты делают все, чтобы как можно скорее вернуть электричество людям, но точные сроки восстановления назвать пока нельзя из-за угрозы повторных атак.