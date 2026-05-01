ВСУ нанесли массированные удары по объектам энергетики в Запорожской области Запорожская область частично обесточена после массированного удара ВСУ

Москва1 мая Вести.Ночью в пятницу, 1 мая, ВСУ нанесли серию ударов по территории Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Целью противника стали объекты энергетической инфраструктуры.

Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника говорится в заявлении главы региона в мессенджере MAX

Некоторые объекты энергетики получили повреждения, после этого был частично обесточен ряд населенных пунктов Запорожской области.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, соответствующие службы находятся в режиме повышенной готовности.