Москва1 маяВести.Ночью в пятницу, 1 мая, ВСУ нанесли серию ударов по территории Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Целью противника стали объекты энергетической инфраструктуры.
Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противникаговорится в заявлении главы региона в мессенджере MAX
Некоторые объекты энергетики получили повреждения, после этого был частично обесточен ряд населенных пунктов Запорожской области.
В настоящее время энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, соответствующие службы находятся в режиме повышенной готовности.