Балицкий: отключения электричества затронули почти всех жителей Запорожья

Балицкий: электричество отключали почти по всему Запорожью Балицкий: отключения электричества затронули почти всех жителей Запорожья

Москва1 мая Вести.Почти все населенные пункты Запорожья сегодня столкнулись с отключением электричества, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере МАХ.

Кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населенные пункты Запорожской области написал он

В ночь на пятницу, 1 мая, ВСУ нанесли серию ударов по территории Запорожской области. Целью противника стали объекты энергетической инфраструктуры. Некоторые объекты энергетики получили повреждения, после этого был частично обесточен ряд населенных пунктов.

Балицкий уточнил, что работы по восстановлению продолжаются.