ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области, в регионе отключили свет Большая часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки ВСУ

Москва4 авг Вести.Жители большей части Запорожской области остались без электричества после очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в MAX.

В результате атаки противника на энергосистему региона в большей части Запорожской области фиксируем отключение электроснабжения говорится в сообщении

Балицкий уточнил, что энергетики уже начали восстановительные работы. Специалисты оценивают объем повреждений и стараются локализовать аварийные участки.

В регионе сохраняется опасность повторных ударов.