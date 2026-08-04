Москва4 авгВести.Жители большей части Запорожской области остались без электричества после очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в MAX.
В результате атаки противника на энергосистему региона в большей части Запорожской области фиксируем отключение электроснабженияговорится в сообщении
Балицкий уточнил, что энергетики уже начали восстановительные работы. Специалисты оценивают объем повреждений и стараются локализовать аварийные участки.
В регионе сохраняется опасность повторных ударов.