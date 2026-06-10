Москва10 июнВести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру без электроснабжения остаются на данный момент больше 300 тысяч абонентов в 16 муниципальных образованиях.
По его словам, минувшей ночью противник совершил массированную атаку на населенные пункты региона.
Временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области, более 300 тысяч абонентовнаписал Балицкий в MAX
Губернатор проинформировал, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.