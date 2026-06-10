Из-за ударов ВСУ нет электричества у 300 тыс. жителей Запорожской области

Больше 300 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за атак ВСУ Из-за ударов ВСУ нет электричества у 300 тыс. жителей Запорожской области

Москва10 июн Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру без электроснабжения остаются на данный момент больше 300 тысяч абонентов в 16 муниципальных образованиях.

По его словам, минувшей ночью противник совершил массированную атаку на населенные пункты региона.

Временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области, более 300 тысяч абонентов написал Балицкий в MAX

Губернатор проинформировал, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.