После ночных обстрелов Запорожской области регион полностью обесточен Из-за ударов по энергоинфраструктуре Запорожская область полностью обесточена

Москва15 апр Вести.Энергетическая инфраструктура Запорожская области минувшей ночью вновь подверглась массированным атакам Вооруженных сил Украины. В результате повреждения объектов регион остался без электричества. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов, что привело к полному обесточиванию региона написал Евгений Балицкий

Он отметил, что держит восстановление электроснабжения на личном контроле. В настоящее время все службы приведены в режим повышенной готовности. Энергетики задействуют все ресурсы для скорейшего восстановления электроснабжения максимального количества абонентов.

Губернатор подчеркнул, что вопросы коммунальной инфраструктуры будут решены, а безопасность жителей остается главным приоритетом.