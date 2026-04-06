Москва6 апрВести.В Запорожской области из-за массированных атак ВСУ на объекты энергетики серьезно повреждена система электроснабжения, в регионе будут повторяться отключения света, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Он отметил, что энергетики работают круглосуточно, но период восстановления будет непростым.
Отключения электроэнергии будут повторяться. Причина – в масштабах повреждений. Аварийно-восстановительные бригады сейчас работают одновременно на всех ключевых направлениях, в том числе и в соседних субъектахнаписал глава региона
По словам Балицкого, вся критическая инфраструктура продолжает работать. Больницы, котельные, системы водоснабжения, объекты связи и социальные учреждения обеспечиваются электроэнергией по резервным схемам и обеспечены генераторами.
Ситуация находится под полным контролем, добавил губернатор.