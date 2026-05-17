В Запорожской области восстанавливают электросети после атак ВСУ

После атак на Запорожскую область значительная часть региона осталась без света В Запорожской области восстанавливают электросети после атак ВСУ

Москва17 мая Вести.В Запорожской области ремонтники продолжают работы на линиях электропередачи, поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника написал Евгений Балицкий

Цель - стабилизировать напряжение в сетях электроснабжения.

В значительной части области отключено электричество. Для обеспечения работы социально значимых объектов критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания.