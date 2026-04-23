Москва23 апрВести.Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения Запорожской области после удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Он отметил, что объекты критической инфраструктуры подключены к резервным источникам.
Последствия удара, который противник нанес энергетической системе области, существенные... Есть объекты, где начать работы пока не представляется возможным из-за опасности детонации. Такие работы ведутся в тесном взаимодействии с Вооруженными силами РФнаписал губернатор
Балицкий добавил, что специалисты работают без остановки и будут продолжать до полной стабилизации подачи электричества.