В Запорожской области продолжают восстанавливать электроснабжение Энергетики восстанавливают электроснабжение в Запорожской области

Москва23 апр Вести.Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения Запорожской области после удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что объекты критической инфраструктуры подключены к резервным источникам.

Последствия удара, который противник нанес энергетической системе области, существенные... Есть объекты, где начать работы пока не представляется возможным из-за опасности детонации. Такие работы ведутся в тесном взаимодействии с Вооруженными силами РФ написал губернатор

Балицкий добавил, что специалисты работают без остановки и будут продолжать до полной стабилизации подачи электричества.